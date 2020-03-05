Учеников интерната Славянска познакомили с популярной сейчас профессией (Видео)

Ученики интернатного учреждения Славянска (Донецкая обл.) овладевали популярной сейчас профессией бариста. Они посетили мастер-класс от Фонда Рината Ахметова в рамках мотивационных встреч «Твоя суперсила». Занятие вызвало настоящий ажиотаж, а некоторые из учеников всерьез задумались связать свое будущее с этой отраслью.

В этот раз к детям приехала амбассадор Фонда ведущая утреннего выпуска новостей «Сегодня» Марина Кухар. Ее утро начинается задолго до восхода солнца. Чтобы успеть подготовиться, она просыпается в четыре часа. «Я должна быть вовремя, я не могу опаздывать, потому что я могу подвести других людей», – говорит она.

Хорошим настроением ведущую заряжают домашние любимцы, а бодрость дает ароматный напиток. «Кофе, как говорил мой один друг, должен удивиться, вот он трижды должен подняться», – сказала Кухар.

Но процесс приготовления кофе в профессиональной машине имеет другие тонкости. Однако вкусовые качества так же непревзойденные. Любимый напиток для Марины Кухар приготовила ученица интерната Славянска Виктория Вьязовикова. «Слушай, очень вкусно, прям профессиональный бариста», – отметила ведущая, попробовав кофе, приготовленный ученицей интерната.

Девушка еще размышляет над будущей профессией. Но мастер-класс от Фонда Рината Ахметова произвел впечатление и вдохновил. «Я бы хотела связать свою жизнь с этой профессией, она очень интересная», – поделилась Виктория.

Очередной цикл мотивационных встреч «Твоя суперсила» – это полезные знания, практические навыки и общения со звездами телевидения. «Амбассадоры Фонда Рината Ахметова приехали рассказать, как правильно себя вести, что такое резюме. Я очень рад, что приезжают такие люди, которые помогают деткам выбрать свою будущую профессию», – отметил ученик интерната Славянска Станислав Иванчиков.

Для Марины Кухар участие в проектах «Твоя суперсила» – это эмоциональный заряд, как от нескольких чашек кофе. «Совершенно фантастические сегодня дети в обеих группах, я страшно рада что я здесь. Надеюсь, что те навыки, что мы им сегодня на тренинге привили, они им будут помогать в жизни, и я вижу, что это им нужно», – сказала она.

С декабря 2018 года 9 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 34 мотивационные встречи в интернатных учреждениях Донецкой области. Это помогает будущим выпускникам сориентироваться в мире профессий. «Эти встречи, мероприятия, они помогли мне присмотреться к тому, чего я хочу. я решила стать фитнес-тренером. Мне это интересно и двигаюсь к своей цели», – поделилась ученица интерната Славянска Эмма Шиканян.

Встречи с амбассадорами Фонда помогают подросткам из интернатов поверить в собственные силы и понять, что все цели достижимы.

Источник: ТК «Донбасс»