Министр здравоохранения: Что известно о новом старом главе ведомства

Новым министром здравоохранения Украины стал Илья Емец – украинский врач, детский кардиохирург, директор научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины. Что о нем известно, пишет « Сегодня.ua ».

Илья Николаевич Емец родился 21 февраля 1956 года в Воркуте, Коми АССР. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт, специальность – педиатрия. В 1979-1985 годах проходил клиническую ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» в Институте сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины.

С 1996 года – руководитель отделения детской реанимации и кардиохирургии Института сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины. В 1993 году получил почетное звание «Заслуженный врач Украины».

Илья Емец с 1992 года первым в Украине и на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца. Впервые в мире внедрил хирургическое лечение сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни у новорожденных.

С 21 декабря 2010 года по 17 мая 2011 года Емец уже занимал пост министра здравоохранения Украины в правительстве Николая Азарова, он был 15-м по счету министром на этом посту. Подписывая указ об отставке министра здравоохранения Ильи Емца, тогдашний президент Виктор Янукович раскритиковал его работу. «Он прекрасный специалист... Но ему не удалось наладить работу министерства, чтоб оно работало на должном уровне», – сказал Янукович журналистам.

Но как рассказали источники издания в Минздраве, Емец оказался слишком самостоятельным на министерском посту, что не понравилось тем, кто его назначил на должность министра.