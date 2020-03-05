Зеленский призвал украинцев из-за коронавируса ограничить поездки за рубеж

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить поездки за границу. Это необходимо для того, чтоб остановить распространение коронавируса. Об этом он заявил во время встречи с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая, которые находились в обсервации в Новых Санжарах, пишет «24tv.ua».

Из-за распространения вируса в мире президент призвал граждан осуществлять меньше зарубежных визитов и сосредоточиться на внутреннем туризме. «По сравнении со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть, пока эта история завершится», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в интернете появились рассылки с предложением купить некие лекарства, якобы гарантированно защищающие от нового вида коронавируса.