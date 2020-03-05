В МИД Украины рассказали об ожиданиях от суда по МН17

В Министерстве иностранных дел Украины уверены в неотвратимости наказания всех причастных к сбиванию пассажирского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году и ожидают, что доказательства, представленные в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН. Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на информационный запрос « УНН ».

«Судебные заседания, которые состоятся 9-13 апреля в Нидерландах, являются лишь началом процесса привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в сбивании самолета рейса МН17. Мы уверены в неотвратимости наказания всех причастных к этому преступлению. Ожидаем, что доказательства, которые будут представлены в ходе этих и последующих судебных заседаний, также усилят позиции Украины в Международном суде ООН, где рассматривается наш иск о нарушении Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма», – отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИДе также напомнили, что, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, «Украина передала материалы следствия по первым 4 подозреваемым по этому делу в компетентные органы Королевства Нидерланды».

«9 марта 2020 года начнется первое судебное заседание по этому делу. Представлять позицию обвинения будет прокуратура Королевства Нидерландов. Во время судебных заседаний будут присутствовать представители государств-членов совместной следственной группы: Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины. Делегации будут включать представителей министерств иностранных дел, прокуратуры и органов следствия (со стороны Украины, – СБУ)», – сообщили в МИДе.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.