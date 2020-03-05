Внештатный советник Порошенко: Что известно о новом министре финансов

Новым министром финансов Украины вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, который уже выполнял обязанности и. о. главы Минфина в 2009-2010 годах, а также первого заместителя министра финансов (с 2008 по 2010 годы и в 2014-2015 годах), пишет « Сегодня.ua ».

Игорь Иванович Уманский родился 9 января 1975 года в городе Припять под Киевом. Окончил Киевский национальный экономический университет (1997 год) по специальности «Экономика предприятия» по программе «Менеджмент проектов и консалтинг», магистр делового администрирования. Кандидат экономических наук (2012 год).

До прихода на работу в правительство Уманский трудился сперва в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции, затем экспертом службы вице-премьера Украины по вопросам экономики и заместителем руководителя группы советников тогдашнего главы Минфина. С 2004 по 2006 годы занимал должности в Национальном банке Украины и ОАО «Укртранснефть».

Во время второй каденции заместителем министра финансов Уманский в интервью изданию определял приоритеты ведомства следующим образом: «На сегодняшний день наши приоритеты известны – это изменения в Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс и в систему единого социального взноса. Плюс мы также будем вносить антикризисный закон, который будет касаться финансового сектора, где на сегодняшний день у государства в лице правительства нет инструментов ни влиять, ни помогать НБУ с ситуацией в банковском секторе. Кроме того, стратегическая задача Минфина – перейти на новую систему межбюджетных отношений и налоговых отношений», – рассказывал госчиновник в декабре 2014 года.

Комментируя отставку Уманского в декабре 2015 года, министр финансов Украины Наталья Яресько высоко оценила его профессиональные качества. «Я благодарю его за добросовестный и самоотверженный труд, а также за поддержку и выдержку в кризисных ситуациях», – отметила Яресько.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко назначил Уманского своим внештатным советником.

Среди опрошенных изданием экспертов политолог Виталий Бала также высоко отметил профессиональные качества нового министра. Он назвал Уманского «достаточно неплохим профессионалом, имеющим заслуги в прошлом».