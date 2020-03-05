Паспорта РФ получили более 85 тыс. жителей ОРЛО

На временно неподконтрольной украинской власти части Луганской области более 85 тыс. жителей получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет.

«В отношении 85 тыс. 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации», – цитирует его российский ТАСС

«Чуть более 15 тыс. граждан ожидают решения по поданным ими документам. Я уверен, что этот процесс не затянется. В ближайшее время люди получат паспорта и станут гражданами Российской Федерации», – добавил Корнет.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области более 100 тыс. человек подали документы на оформление паспортов РФ.

Ранее сообщалось, что в России готовят законопроект об упрощении получения гражданства РФ для жителей четырех стран, в том числе Украины. Сегодня, 5 марта, Госдума РФ приняла в 3-м, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство. Также изменен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.

Напомним, в МВД России заявили, что в 2019 году российское гражданство в упрощенном порядке получили более 196 тыс. жителей Донбасса. Из них: более 136 тыс. чел. – жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. чел. – жители из других районов Донбасса.