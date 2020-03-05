Шмыгаль: Правительство продолжит сотрудничество с МВФ и другими кредиторами

Новый Кабмин намерен продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и продолжать реформы для интеграции в Евросоюзом. Об этом сегодня, 5 марта, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Изменение правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины», – пообещал Шмыгаль.

«Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост – это наша общая цель. Правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом», – отметил премьер.

Ранее сообщалось, что впервые после президентских и парламентских выборов новая власть столкнулась с настоящим политическим кризисом. Чтобы выйти из него, Верховная Рада отправила правительство Алексея Гончарука, которое проработало всего шесть месяцев, в отставку. За это решение проголосовали 353 народных депутата. Новым премьером назначили вице-премьера – министра развития громад и территорий в правительстве Гончарука Дениса Шмыгаля.