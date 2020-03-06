Против кого судиться: Жители Донбасса 6 лет добиваются компенсаций за разрушенное жилье

За время войны на Донбассе повреждены более 20 тыс. домов только на подконтрольной правительству Украины территории: 13 тыс. в Донецкой и почти 7,5 тыс. в Луганской областях. По обе стороны линии разграничения, по данным правозащитников, в руинах находится около 50 тыс. жилых домов. Такие данные приводит Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ), передает «Радио Свобода».

Программный директор УХСПЧ Максим Щербатюк рассказал, что некоторые жители Донбасса остаются в том же регионе, большое количество получает статус переселенцев и переезжает в другие города.

«Мы сопровождали в судах женщину, которая уже 6-й год пытается найти правду. Это одно из первых дел, которое в 2016 году все же привели к судебным решениям. На рубеже 2014-2015 годов ее дом на окраине Славянска был полностью разрушен. Женщина не попала под обстрел, была в подвале. Она переехала к своему сыну в Славянск. Кто должен платить за это, кто виноват? Суд до сегодняшнего дня не пришел к выводу», – говорит Щербатюк.

Жительница Славянска с помощью правозащитников прошла весь путь, начиная от первой инстанции, до Верховного суда. Затем Верховный суд вновь вернул дело в первую инстанцию, опять она получила положительное решение суда, апелляцию – и снова кассация. Теперь она уже 2 года ждет следующего решения Верховного суда, который не имеет возможности дорассмотреть эту категорию дела.

По словам правозащитников, решение суда не выполняется в силу ряда причин. Есть много юридических тонкостей по подсудности того, кто должен быть ответчиком.

«Вопрос, который всегда возникает – против кого судиться? Важно, что ответчиком по таким делам должен быть конкретный орган. У нас было очень много органов, ответственных в свое время за проведение АТО, потом изменилась ситуация – появились дополнительные ответственные органы», – отмечает юрист.

Правозащитники говорят, что полиция, Министерство обороны, Генеральная прокуратура, СБУ, МВД – это органы, которые имеют отношение к расследованию подобных дел. Когда человек сталкивается с ситуацией, на каждом этапе конфликта появляются какие-то новые государственные структуры, к которым необходимо обращаться.

«Судебные процессы – очень непростой путь. Мы уже 6 лет пытаемся различными способами получить успешное конечное судебное решение. Механизм защиты, который есть на сегодня в Украине, неэффективен. Европейский суд по правам человека – одна из тех инстанций, которые мы используем, поскольку видим, что все судебные процессы за эти годы не приносят людям конкретного результата. Есть промежуточные успехи в апелляции в первых инстанциях, но нет решения, чтобы человек получил средства. Согласно видим доказательства несостоятельности судебной системы Украины ответить на эти вызовы», – говорит руководитель УХСПЧ.

По его словам, Украина обязана выполнить определенные шаги, предусмотренные законодательством, в отношении своих граждан и выплатить компенсации. Государство затем эти средства может заявлять, к примеру, в межгосударственных исках Украина-Россия.

«Это выглядит достаточно аргументированным, когда государство говорит, что заплатило по компенсациям вот такую сумму. Не просто посчитали, а назвали очень конкретные цифры и соответственно поставили их как материальное возмещение, которое имеет под собой доказательства», – добавляет юрист.

Правозащитники считают, что государство должно заранее предлагать варианты, чтобы у людей была возможность возмещения ущерба не только в судах, но и чтобы был предусмотрен утвержденный государством порядок действий в наиболее простых ситуациях. Долгое время такого порядка вообще не было, только в определенных случаях местный орган власти компенсировал часть ущерба: менялись окна и т.п. Только в прошлом году Кабинетом министров были внесены изменения в постановление, касавшееся компенсации при чрезвычайных ситуациях: дали шанс тем, кто не выехал, на компенсацию. Она была ограничена максимальным размером в 300 тыс. грн. Государство создало определенный механизм на законодательном уровне, но он не прописан дальше.

«На сегодняшний день нет соответствующих документов, дающих человеку понять, как все выполняется, куда и что нужно подавать, сама процедура не запущена. Думаю, что придет то время, когда и Верховный суд вынужден будет в этом направлении поставить ориентир для других судов, особенно, что касается частного имущества. Роль Верховного суда – давать определенный пример, как лучше решать такие дела», – резюмировал Максим Щербатюк.