Зеленский: Украинская сторона в Минске передала список для обмена 200 удерживаемых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторых людей, которых Украина хочет обменять, может уже не быть в живых.

«Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами», – сказал глава государства.

Он также сообщил, что с Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории Крыма. Президент Зеленский добавил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

Глава государства подчеркнул, что самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак заявил о намерении провести следующий обмен в марте.