Преследовать, как Израиль нацистов: Комитет Рады поддержал законопроект о наказании военных преступников

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал законопроект, который позволит защитить в международных судах права украинцев, пострадавших от военных преступлений на Донбассе. Об этом сообщила глава комитета (фракция «Европейская солидарность») Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

«Шестой год Россия и ее наемники терроризируют украинских граждан на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Тяжкие преступления на неподконтрольных территориях исчисляются тысячами. Пойманных преступников судят украинские суды, государство ищет правды и в международных инстанциях. Но многим террористам удается избегать справедливой ответственности, в том числе и из-за пробелов в нашем законодательстве», – отметила нардеп.

Она сообщила, что Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС единогласно принял проект заключения о том, что законопроект №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права не противоречит Соглашению об ассоциации и праву ЕС.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что документ направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права по уголовно-правовому преследованию за международные преступления: геноцид, преступления агрессии, преступления против человечности, военные преступления.

«Украина сможет преследовать российских террористов, как Израиль нацистов, – везде и пока они будут живы. Ведь такие преступления не имеют срока давности, преступники не могут быть освобождены от ответственности или быть амнистированными», – подчеркнула глава парламентского комитета.