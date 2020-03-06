ЕС призвал Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Европейский союз на заседании Постоянного совета ОБСЕ в очередной раз призвал Россию проявить такой же конструктивный подход, как это делает Украина, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, передает «Укринформ».

«ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за примененный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства», – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам пока не удалось договориться о новых участках разведения сил. Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня внутри и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов пророссийских вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации прекращения огня на Донбассе). В этой связи ЕС в очередной раз призвал Россию вернуться к работе в СЦКК.

Также ЕС настаивает, что Россия должна прекратить поддерживать продолжение конфликта на востоке Украины.

«Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей», – говорится в заявлении ЕС.