Погашение долгов: Шахта «Краснолиманская» не вошла в список Минэнерго

Предприятия ГП «Угольная компания "Краснолиманская"» и ООО «Краснолиманское» в Покровске (Донецкая обл.), где горняки требуют погашения долгов по зарплате, с 4 марта переведены в режим простоя, передает «Сайт Покровска и Мирнограда».

«Производство на "Краснолиманской" снова приостановлено – предположительно до 10 марта будет поддерживаться лишь жизнеобеспечение шахты», – сообщили сотрудники предприятия.

Ранее шахта уже останавливала свою работу. До сих пор горнякам не выплатили заработную плату за октябрь 2019 – февраль 2020 года.

В то же время, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, Министерство энергетики и защиты окружающей природной среды Украины направило средства на погашение долгов по зарплатам шахтеров. Общая сумма составила 654 млн 248 тыс. грн., которые распределили между угольными предприятиями страны. Шахта «Краснолиманская» в этот список не вошла.

«4 марта в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда Госбюджета Украины на 2020 год с изменениями в бюджетной программе на угледобывающие предприятия направлено 654 248,0 тыс. грн, которые будут потрачены на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за февраль текущего года, – 108 387,0 тыс. грн, и погашение задолженности по зарплате за декабрь 2019 года – 122 275,1 тыс. грн и за январь 2020 года – 423 585,9 тыс. грн», – сообщили в министерстве.

По информации Минэнерго, предприятиям направлено:

ГП «Шахта им. Н.С. Сургая» – 53 603,2 тыс. грн;

ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» – 43 555,8 тыс. грн;

ГП «Мирноградуголь» – 77 683,4 тыс. грн;

ГП «Селидовуголь» – 54 581,0 тыс. грн;

ГП «Торецкуголь» – 55 760,7 тыс. грн;

ГП «Первомайскуголь» – 92 748,6 тыс. грн;

ПАО «Лисичанскуголь» – 79 230,0 тыс. грн;

ГП «Львовуголь» – 170 600,9 тыс. грн;

ГП «Волыньуголь» – 26 484,4 тыс. грн.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

В ходе очередной сессии Покровского городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на шахте «Краснолиманская», где уже более 4-х месяцев горнякам не выплачивают заработную плату. За счет средств местного бюджета горсовет предоставляет единовременную материальную помощь шахтерским семьям с детьми, проживающим на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко. Городская власть выплатит по 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.