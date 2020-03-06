В Донецке показали, как проходил «республиканский» конкурс красоты (Фото)

В «ДНР» прошел финал «республиканского» конкурса красоты «Краса Донбасса-2020». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Финал конкурса состоялся 5 марта в Центре славянской культуры в Донецке. Отбор проводился в январе-феврале, в финал вышли 19 девушек из 400 претенденток.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики о повседневной жизни и увлечениях девушек. После этого участницы прошли 5 этапов: «Знакомство», «Представление национального костюма», «Дефиле в спортивном стиле», «Выход в вечерних платьях» и «Интеллектуальный конкурс». «Платья и костюмы были созданы одним из донецких дизайнеров», – уверяют в «республике».

«Главной победительницей конкурса красоты в старшей возрастной категории стала Дарина Заднепрянная. Девушка получила корону и титул "Краса Донбасса-2020"», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что каждая из конкурсанток стала обладательницей тематического титула – от «Мисс Instagram» до «Мисс грация». «Теперь их ждет новый этап карьеры – участие в конкурсе "Русская красавица", финал которого пройдет в конце марта в Москве», – утверждают в «республике».