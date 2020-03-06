В «ДНР» на КПП в Еленовке задержали мужчину

В «ДНР» на КПП в Еленовке участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) задержали жителя Мариуполя, обвиняют в «перевозке наркотиков». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как заявляют в «МВД ДНР», «при пересечении таможенного пункта сотрудники МВД задержали жителя Мариуполя, у которого при себе находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета». «Содержимое пакета было изъято и направлено на исследование. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «ДНР».

На местных интернет-ресурсах уточняется, что мужчину задержали на КПП в Еленовке 5 марта.