В двух километрах от линии разграничения: В Донецке показали западную окраину (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит западная окраина города.

Дончанин на легковом авто по Красноармейскому шоссе направился на самый край города в западной части. Неподалеку от крайних 9-этажек дорога перегорожена бетонными блоками. Дальше – не проехать. Поэтому дончанин пошел дальше пешком. За блоками – разрушенный автовокзал «Западный».

По словам жителя Донецка, буквально в 2-х км от этого места находится линия разграничения.

Также мужчина проехал через частный сектор в сторону микрорайона 2-я Площадка. «В основном, с началом боевых действий отсюда все выехали», – сообщил дончанин.

Некоторые люди приезжают в свои дома, ухаживают за ними.

Также житель Донецка отметил, что все дома – без стекол, многие – со следами разрушений, заборы изрешечены осколками, а на самой дороге есть следы от разрывов мин. «Такая печальная картина… Есть домики, которым повезло, есть которые вообще под фундамент сложило», – прокомментировал дончанин.

Далее мужчина вернулся к 9-этажкам возле разрушенного автовокзала. Он сообщил, что из этого района ходят маршрутки до ж/д вокзала. В поселке люди есть, по словам жителя Донецка, но их мало. Работает школа, также здесь находится спортивный комплекс «Олимп».