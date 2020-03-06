В ОБСЕ сообщили подробности ранения троих мирных жителей

В Красногоровке (Донецкая обл.) в результате обстрелов была ранена женщина, во временно неподконтрольном украинским властям Докучаевске (Донецкая обл.) ранения получили женщина и мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 5 марта.

4 марта в больнице в Красногоровке (подконтрольный правительству, 24 км к северу от Донецка) наблюдатели видели 74-летнюю женщину с травмами левого глаза. Медработники больницы сообщили, что 2 марта к ним доставили женщину с травмированным глазом и сотрясением мозга от обстрела, в результате которого разбились окна ее дома и осколки стекла попали ей в глаз.

По словам пострадавшей, рано утром 2 марта она была в кухне у себя дома, на ул. 1 Мая, в Красногоровке, когда услышала взрыв со стороны двора и еще один взрыв в соседнем дворе (примерно в 10 м от ее дома). Она добавила, что была травмирована осколками разбитого стекла.

Сосед (60-69 лет) рассказал, что обстрел произошел утром 2 марта и что он видел взрыв во дворе дома вышеупомянутой женщины.

4 марта в больнице в Докучаевске (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии видела мужчину (50-59 лет) с легкими ранениями рук и лица, а также женщину (30-39 лет) с легкими ранениями на правой стороне лица и перевязанным правым запястьем.

Медработники рассказали, что женщина поступила к ним ранее днем с осколочными ранениями и контузией.

По словам мужчины, около полудня в тот день он в фургоне ехал из центра Докучаевска с женой, когда услышал, что снаряд попал в правый борт его транспортного средства примерно в 150 м от их дома на ул. Грибной, на южной окраине города. Он добавил, что его жену, сидевшую на правом переднем пассажирском сидении, забрал автомобиль «скорой помощи», а он позже сам приехал в больницу. Инцидент произошел менее чем в 1 км от линии соприкосновения.

На автостоянке около больницы наблюдатели видели фургон с выбитой внутрь салона и деформированной правой грузовой дверью, погнутой передней правой пассажирской дверью, 2-мя выбитыми окнами, а также погнутыми кузовными элементами с левой стороны. По оценке, все повреждения образовались недавно в результате попадания снаряда из вооружения неустановленного типа.