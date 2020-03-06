Сводка из зоны ООС за 5 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 5 марта в результате обстрелов со стороны противника 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен, еще 2-е военных получили боевые травмы. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел украинских позиций вблизи Авдеевки – из миномета калибром 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Зайцево – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского – из миномета калибром 120 мм;

в районе Орехово – из ствольной артиллерии калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские военные не открывали.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» «силовики Украины за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 38 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка Старомихайловка и села Спартак, на горловском направлении – районы поселков Гольмовский, Зайцево, шахты им. Гагарина, на мариупольском направлении – район села Саханка. При обстрелах применялись ракетные комплексы, минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Калиновка. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ)».