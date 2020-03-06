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Открыть все окна на прием: В Луганске показали, как люди штурмуют «МРЭО» (Фото)

06.03.20 13:49
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске в «МРЭО» продолжают собираться большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, люди отмечают, что 5 марта и сегодня, 6 марта, очереди и давка в «МРЭО» продолжаются.

«Штурм Луганского МРЭО 05.03.2020», – подписал опубликованные кадры один из очевидцев.

Некоторые луганчане считают, что виной всему – водители, которые ждали до последнего и не оформляли «республиканские» номерные знаки:

  • Андрей: «Люди сами виноваты, зачем тянуть до последнего, и руководство тут не причем, времени было предостаточно»;
  • Ирина: «В ДНР никто 3 раза срок перерегистрации не продлевал, был 1 срок, не успел – твои проблемы. А тут 3 раза продлевают, а они все не успевают. Потому что, если сейчас скажи, что продлим – все тупо разойдутся и на последней неделе припрутся».

Иные парируют, отмечая, что очередь стопорится из-за того, что работает лишь одно окошко вместо нескольких:

  • «Заяц»: «Открыть все окна на прием и выдачу, а не одно!»;
  • Алексей: «Это связано с одним окошком»;
  • Евгения: «Это ЛНР, детка»;
  • Руслан: «Люди, конечно же, во всем виноваты. Завтра эти п***ры придумают квартиры чтобы все переоформляли – и в БТИ такое же будет! Бабло стригут»;
  • Виола: «Тупо издеваются над людьми. Скоты»;
  • Андрей: «Когда с таким наплывом людей работает 1 или в лучшем случае 2 окна, как не переноси, все равно не успеют. Схема рабочая: создать ажиотаж, чтобы переплачивали. А ценник запредельный»;
  • Владимир: «Пацаны у руля косят бабло, вы знаете, сколько "бегунок" берет за то, чтоб за 2 часа решить вопрос?! Кто успевает, делает бесплатно, но большинство за деньги. Заплатят все, кто-то штраф за то, что не успел в срок, кто-то взятку, но госпошлину в итоге все оплатят так или иначе»;
  • Александра: «А по телеку рассказывают, что за один день можно поменять номера. Фиг там. Муж уже 3-й день ездит. Перед носом закрывают двери, работают они до часу. Зла не хватает. Хоть бы людям лапшу на уши не вешали»;
  • Ирина: «Да ну, у меня мой папа ездил к 4 утра, и только на 3-й день получил. Это вчера (5 марта – ред.) было»;
  • Яна: «Это ЛНР!».

Напомним, в феврале в Луганске также собирались очереди в «МРЭО».

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