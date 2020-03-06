«Шахтер» – «Днепр-1»: Цифры и факты

В 21-м туре чемпионата ФК «Шахтер» со счетом 4:1 обыграл «Днепр-1» в Харькове. «Оранжево-черные» сохранили 13-очковый отрыв от луганской «Зари», а лидер бомбардирской гонки Жуниор Мораес записал в свой актив 16-й гол в 18 матчах, сообщает пресс-служба «горняков».

20 побед Каштру. «Шахтер» добыл 20-ю победу при Луише Каштру и довел количество забитых мячей до 70.

200 матчей Исмаили. На счету левого защитника уже 200 игр за клуб во всех турнирах (132 поединка в чемпионате, 18 в Кубке, 5 в Суперкубке и 45 на международной арене). Дебют состоялся 19 мая 2013 года в возрасте 23 лет во встрече с запорожским «Металлургом».

50 голов Тайсона. Бразилец забил свой 50-й мяч за клуб. Интересно, что счет голам в составе «Шахтера» он открыл в той же игре с запорожским «Металлургом», в которой дебютировал Исмаили. Тайсон 33 раза отличился в чемпионате, 6 в Кубке, 1 в Суперкубке, 4 в Лиге чемпионов и 6 в Лиге Европы. Его любимые соперники – «Черноморец», «Заря» и «Мариуполь» (по 4 мяча).

170/120/10. Сергей Кривцов провел 120-й матч за «горняков» в УПЛ и 170-й во всех турнирах. Забитый в начале игры мяч стал для него 10-м за «Шахтер» в чемпионатах страны.

Много ударов. «Шахтер» нанес рекордное для себя число ударов в текущем ЧУ (22), превзойдя показатели матчей с «Александрией» и «Зарей» (по 21), 15 раз «горняки» пробили из штрафной. Лидер по количеству ударов – Тайсон (5 всего, 3 в створ, 1 гол), у Тете было 4 попытки, у Коноплянки – 3 (1 гол).

Доставка мячей. Матвиенко выполнил наибольшее в сезоне количество передач в последнюю треть поля – 24 (20 точных), Кривцов – 21, Степаненко и Майкон – по 19.