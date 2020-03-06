На Донетчине из огня спасли мужчину

В Мариуполе 5 марта во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 5 марта в 19:08 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на пр-те Металлургов в Мариуполе.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара спасатели в составе звена ГДЗС вывели из квартиры на 1-м этаже мужчину на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 19:33 и ликвидировали в 19:45.

От Главного управления привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.