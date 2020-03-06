«Информационная деоккупация»: В Раде рассказали, как новый телеканал будет бороться за жителей Донбасса

Аудиторию зрителей телеканал для неподконтрольных территорий Донбасса будет привлекать интересными сериалами, а новости будут выходить во время, совпадающее с комендантским часом. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Апостроф».

Она отметила, что канал «Дім/Дом» уже начал вещание. Концепция телеканала – развлекательно-информационная.

«Почему выбрана такая модель инфотеймента? Украинское телевидение там начинают смотреть с 5-й, 6-й ступени по рейтингу. Первые – это, к сожалению, российские телеканалы. Соответственно, насколько я знаю, даже сетка программирования будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости или пропагандистские шоу, чтобы перетягивать таким образом аудиторию», – сказала Кравчук.

По ее словам, будет учтен и такой момент, как комендантский час. «В 23:00 комендантский час начинается на территории ОРДЛО, соответственно, именно тогда должны быть однозначно новости этого телеканала, потому что больше шансов, что люди посмотрят» – уточнила депутат.

«Это, по сути, часть информационной деоккупации. Конечно, много времени мы потеряли, потому что после того, как 6 лет российский "зомбоящик" транслировал определенные нарративы, очень сложно пробиться. И мы очень надеемся, что хорошим контентом это будет проще и эффективнее сделать. Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом. Это их вклад в информационную деоккупацию», – говорит Кравчук.

Замглавы комитета отметила, что практически все медийные группы телеканалов дают бесплатно или за символическую сумму наиболее интересный контент, права на просмотр именно на этой отдельной территории.

«То есть, это пример государственно-частного партнерства в такой информационной деоккупации, и это такая гражданская позиция телегрупп. Мы за это им благодарны», – добавила Евгения Кравчук.

Она также уточнила, что никаких других средств, кроме уже заложенных в госбюджете, на новый телеканал потрачено не будет. В целом, на иновещание в этом году заложено 400 млн грн. Из них 160 миллионов – это финансирование государственного агентства «Укринформ». Остальные средства были выделены на телеканал UA:TV, который после ребрендинга стал телеканалом «Дім/Дом».

Напомним, 2 марта состоялась презентация государственного телеканала для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях.