RU
Все новости

Из-за коронавируса: Европарламент перенес рассмотрение вопроса о реализации Минских соглашений

06.03.20 10:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пленарное заседание Европарламента на следующей неделе перенесли в Брюссель из Страсбурга из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе – в частности, это коснется рассмотрения вопроса о реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении президента Европейского парламента Давида Сассоли, обнародованном на сайте ЕП, передает УНН.

«Сегодня в 18:00 я получил обновленный отчет от медицинской службы Европейского парламента об эволюции COVID-19, в котором говорится, что риски для здоровья считаются значительно выше, если на следующей неделе в Страсбурге состоится пленарное заседание парламента. На основании этой оценки из-за форс-мажорных обстоятельств я решил, что отсутствуют необходимые условия безопасности для обычного перемещения Европейского парламента в Страсбург для пленарного заседания на следующей неделе», – говорится в заявлении Сассоли.

Он сообщил, что проинформировал французскую власть и поблагодарил их за сотрудничество.

«Пленарное заседание будет проводиться исключительно в Брюсселе. Парламент обязуется перенести пленарное заседание в Страсбурге в соответствии с договорами», – сообщается в заявлении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк