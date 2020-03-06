Из-за коронавируса: Европарламент перенес рассмотрение вопроса о реализации Минских соглашений

Пленарное заседание Европарламента на следующей неделе перенесли в Брюссель из Страсбурга из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Европе – в частности, это коснется рассмотрения вопроса о реализации Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении президента Европейского парламента Давида Сассоли, обнародованном на сайте ЕП, передает УНН.

«Сегодня в 18:00 я получил обновленный отчет от медицинской службы Европейского парламента об эволюции COVID-19, в котором говорится, что риски для здоровья считаются значительно выше, если на следующей неделе в Страсбурге состоится пленарное заседание парламента. На основании этой оценки из-за форс-мажорных обстоятельств я решил, что отсутствуют необходимые условия безопасности для обычного перемещения Европейского парламента в Страсбург для пленарного заседания на следующей неделе», – говорится в заявлении Сассоли.

Он сообщил, что проинформировал французскую власть и поблагодарил их за сотрудничество.

«Пленарное заседание будет проводиться исключительно в Брюсселе. Парламент обязуется перенести пленарное заседание в Страсбурге в соответствии с договорами», – сообщается в заявлении.