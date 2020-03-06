В шаге от мечты о Лондоне: Состоялся полуфинал конкурса «Авиатор 2020»

В четверг, 5 марта, в ведущих технических и авиационных вузах Украины состоялся полуфинал всеукраинского студенческого конкурса «Авиатор 2020». Конкурс в девятый раз реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова для талантливой молодежи, которая стремится заявить о себе и своих разработках, получить бесценный опыт за рубежом и развивать отечественную авиационную отрасль.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в полуфинале проекта принял участие 391 конкурсант со всей страны. Студенты решали бизнес-кейсы от членов жюри проекта. Свои поздравления с преодолением отборочных этапов и пожелания успеха передал участникам «Авиатора» и президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

«Ребята прошли сложный отбор, в полуфинале решали бизнес-кейсы, моделирующие реальную проблему в авиационной отрасли. Задания непростые, но у конкурсантов было все, чтобы справиться с задачей: свежий взгляд, специальные знания, аналитический подход. Студенты продемонстрировали, как они внедряют инновации, применяют бизнес-модели, планируют стратегию развития. Я убежден, что наши юные авиаторы − не рядовые исполнители, а будущие руководители, инженеры и разработчики. Они способны мыслить категориями бизнеса, успешно развивать отраслевую инфраструктуру и видеть решение там, где другие видят проблему», − подчеркивает Борис Колесников.

«Спасибо членам жюри за кейсы, близкие к реальным условиям. Это очень увлекательный опыт. Важно видеть не отдельную задачу, а процесс полностью, чтобы понимать, как изменение одного параметра повлияет на общую картину. И конечно, сделать экономическое обоснование, рассчитать окупаемость, логистику, технические особенности – взвесить плюсы и минусы. Надеюсь пройти в финал, очень хочется познакомиться с другими конкурсантами, увидеть, над чем работают наши будущие коллеги», − делится впечатлениями Андрей Горькавый, студент Национального авиационного университета.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Впереди у конкурсантов – финальная презентация собственной разработки или стартапа. Финал «Авиатора 2020» пройдет в киевском Национальном авиационном университете и Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» с 6 по 9 апреля. Накануне Международного дня авиации и космонавтики Фонд Бориса Колесникова объявит имена победителей проекта.

Летом авиаторы посетят Лондон и ведущий авиафорум Фарнборо, пообщаются с зарубежными специалистами, ознакомятся с достижениями мирового авиапрома, прослушают лекции от представителей брендов – лидеров отрасли.

В пресс-службе также напомнили, что для участия в «Авиаторе 2020» зарегистрировались 8,6 тыс. студентов из 51 технического и авиационного вуза.

Фонд Бориса Колесникова – единственный из украинских благотворительных фондов, который реализует настолько масштабные студенческие конкурсы. За 11 лет в его образовательных инициативах приняли участие сотни тысяч студентов; многие из них стали гостями крупных международных отраслевых выставок по всему миру, переняли передовой опыт у зарубежных коллег и успешно применяют его в Украине.