В «ДНР» хотят законсервировать разбитую в боях Саур-Могилу

Разрушенный обстрелами в 2014 году мемориальный комплекс «Саур-Могила», расположенный в неподконтрольном украинским властям Шахтерском районе Донецкой области, «власти ДНР» планируют закрыть под саркофаг. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как заявил «министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Наумец, «поставлена задача законсервировать данный объект и сохранить его в том виде, в котором он остался после этой войны».

По его словам, чтобы не допустить дальнейшее разрушение, прорабатывается монтаж стеклянных саркофагов на элементах комплекса, которые повреждены обстрелами, а также оградительных конструкций около бывшей стелы.

«Пока мы прорабатываем свои предложения по данному вопросу и рассчитываем стоимость проекта, если будет принято решение – будем реализовывать», – заявил Наумец.

Напомним, аэропорты Донецка и Луганска, Саур-Могила и ряд автомобильных дорог, разрушенных обстрелами, исчезли с интернет-карт Донбасса. На Google Maps сейчас не найти многих обозначений уничтоженных войной объектов инфраструктуры.

Мемориал «Саур-Могила» был разрушен в результате боевых действий на Донбассе в августе 2014 года. На входе по-прежнему расположены несколько единиц техники времен Второй мировой войны. Элементы памятника посечены околками и разрушены снарядами. На вершине мемориала с кургана Саур-Могила открывается панорама стратегической высоты, где в период Второй мировой войны были расположены укрепления Миус-фронта. После нее – на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Этот курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».