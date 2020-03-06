В «ДНР» заявили о повреждении четырех домов в Горловке

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, в пос. Зайцево, что под Горловкой, в результате обстрела сегодня утром, 6 марта, повреждены 4 дома. Об этом на своей странице в соцсети заявил «мэр» Горловки Иван Приходько.

«Повреждения зафиксированы по адресам: улица Астраханская, 37, где повреждены остекление в 3-х окнах и стена гаража; улица Астраханская, 35 – попадание в кровлю; улица Рыбалко, 222 – в летней кухне снесло стену; ул. Рыбалко, 220 – попадание в кровлю», – заявил Приходько.

По его информации, пострадавших нет.