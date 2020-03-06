YASNO взяв на себе 15 європейських зобов’язань перед споживачами електроенергії

92 європейські енергопостачальні компанії в інтересах 200 млн своїх клієнтів підписали у Брюсселі ініціативу міжнародної асоціації Eurelectric «15 зобов’язань перед споживачами». Європейські компанії пообіцяли створювати нові послуги та рішення для більшої прозорості, простоти та доступності електроенергії для кращого енергетичного майбутнього. YASNO – єдиний постачальник від України, що взяв на себе європейські зобов’язання, підписавши ініціативу.

«YASNO є постачальником електроенергії та енергоефективних рішень для 3,5 мільйонів клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Підписавши "15 зобов’язань", ми будемо й надалі допомагати нашим клієнтам підвищувати енергоефективність, розвивати електромобільність, інвестувати у відновлювані джерела енергії, розвивати цифрові сервіси та впроваджувати інноваційні технології для дому та бізнесу. Більшість з визначених в ініціативі Eurelectric зобов’язань ми вже втілюємо у своїй діяльності.

Ми розробляємо та впроваджуємо інноваційні послуги та рішення, щоб допомогти клієнтам краще контролювати свої витрати електроенергії, підвищуючи комфорт. Наші клієнти можуть більшість питань з постачання вирішити дистанційно через інтернет або телефоном. Ми прозоро інформуємо і консультуємо клієнтів про найоптимальніші заходи для зменшення витрат на електроенергію.

Наші комплексні рішення для дому та бізнесу допомагають зробити електроенергію більш доступною для кожного завдяки її розумному використанню: це енергоефективні набори, розумне світло, сонячні дахи, системи зберігання енергії, домашні зарядні станції для електромобілів, послуги енергоаудиту та енергосервісу. Ми допомагаємо клієнтам зробити перші кроки до розумного споживання енергоресурсів», – зазначив директор з розвитку бізнесу YASNO Олександр Онищенко.

Енергоефективність та надійне енергозабезпечення є пріоритетними напрямками енергетичної політики більшості країн світу. Підвищення енергоефективності дозволяє більш раціонально та бережливо використовувати енергоресурси, покращувати екологію, а також забезпечує зростання економіки і рівня життя громадян, що особливо актуально для України. Ініціатива Eurelectric включає обов’язок глибоких перетворень і змін у культурі ведення бізнесу з боку електропостачальних компаній.

«15 зобов’язань» передбачають, що підписанти ініціативи сприятимуть впровадженню послуг з електричної мобільності, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Це важливо у контексті питань боротьби зі зміною клімату. Місцевим органам влади та громадам підписанти будуть надавати професійні консультації щодо планування інфраструктури, необхідної для переходу на децентралізоване електропостачання, від станцій зарядок для електромобілів до проектів з відновлювальних джерел енергії. А щоб клієнти ще й могли отримати вигоду від таких рішень, надаватиметься підтримка у побудові співпраці з фінансовими установами, особливо найбільш вразливим категоріям клієнтів.

Разом з YASNO ініціативу підписали такі найбільші європейські компанії як Enel, E.ON, Vattenfall, EDP, EDF та інші.

Довідка.

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.