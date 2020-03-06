В Мариуполе на коронавирус проверяют все экипажи судов, прибывающих в порт

В связи с ситуацией, которая сложилась с распространением вируса COVID-19, опрос и бесконтактный скрининг температуры проходит 100% суднокоманд, прибывающих в Мариупольский торговый порт. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Как отмечается в сообщении, процедуры проверки на коронавирус осуществляются не только в аэропортах и на контрольных пунктах въезда/выезда, но и в украинских портах, ведь суда направляются в Украину со всего мира, и экипажи в большинстве – иностранцы.

«Перед началом осуществления любых контрольных процедур на борт судна поднимаются врачи-специалисты санитарного контроля Госпродпотребслужбы Украины, привлеченные Минздравом для скрининга температуры и проверки соответствующих санитарных деклараций всех членов экипажа. Только после осуществления соответствующих мероприятий, когда врачи убедились, что на судне нет инфицированных – разрешается проведение контрольных мероприятий военнослужащими Донецкого пограничного отряда», – говорится в сообщении.

Указанные меры касаются абсолютно всех судов, независимо от оценки риска в плане состава суднокоманды.

«Основная задача пограничников при осуществлении скрининга – контролировать и не допускать выхода моряков на берег до завершения проверки состояния их здоровья», – добавили в Донецком погранотряде.

В случае выявления инфицированных меры контроля прекратят и лиц с подозрением на коронавирус, а также тех, кто с ними контактировал, будут изолировать.

На данный момент подозрений на COVID-19 у суднокоманд не зафиксировано. Контроль продолжается.