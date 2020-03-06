На Донетчине мужчина удушил жену

Житель Мариуполя удушил свою жену. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что трагедии в семье предшествовали постоянные конфликты между супругами. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

ЧП произошло в четверг, 5 марта, около 8:30.

«67-летняя мариупольчанка сидела на кухне, позади нее стоял мужчина, который в какую-то минуту решил взять веревку и накинуть ее на шею жене. Осознав, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник позвонил своему товарищу и рассказал о произошедшем. Когда знакомый злоумышленника приехал и увидел тело женщины без признаков жизни, то вызвал на место происшествия полицию», – рассказали в пресс-службе.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мера пресечения будет избран судом.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».