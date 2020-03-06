Воду в Крым пустить не получится: Шмыгаль уточнил свои слова по полуострову

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова, сказанные в эфире одного из украинских телеканалов, когда он высказался за неперекрытие воды для украинцев в аннексированном Крыму. На своей странице в Facebook глава правительства уточнил, что Украина не имеет возможности возобновить водоснабжение до деоккупации полуострова.

Премьер-министр считает, что страна должна заботиться и о тех украинцах, которые живут в условиях оккупации. Но в то же время невозможно отделить воду для простых людей, чтобы она не попадала к российским военным.

«Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы – невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», – написал Шмыгаль.