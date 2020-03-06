В Украине на заражение COVID-19 проверяют 9 человек, – МОЗ

В Украине проверяют 9 человек на наличие коронавирусной инфекции, зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Такие данные по состоянию на сегодня, 6 марта, обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

«На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются», – говорится в сообщении.

По данным МОЗ, на утро 6 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 98 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3383 закончились смертью, в то же время 55 441 (56,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 17 673 случая в 84 стран / территорий / регионов.

На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 158 летальных случаев. Наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в Италии – 3858, среди них 148 летальных.

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине введут ограничения на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

5 марта в одну из больниц Константиновки (Донецкая обл.) госпитализировали жительницу Краматорска с симптомами ОРВИ – с подозрением на коронавирус. Женщина накануне вернулась из поездки в Таиланд.

Первый заболевший с подтвержденным диагнозом коронавируса в Украине, житель Черновцов, находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.