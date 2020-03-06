Украина работает над тем, чтобы «Нормандский саммит» прошел в конце апреля, – Зеленский

Украинская сторона работает над тем, чтобы в марте текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами, а в апреле – встреча глав государств «нормандской четверки». Об этом сегодня, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Полтавской области, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сейчас встреча [Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе] будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча [«нормандской четверки»] в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем», – сказал глава государства.

«Мне кажется, – в вопросах обмена и в вопросах таких важных встреч, – что у нас с вами есть полное доверие, потому что мы уже показали неоднократно, что мы забираем наших людей. То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, которые находятся как на временно оккупированных территориях, так и в России. Будет результат»,– добавил Зеленский.