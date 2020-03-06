В «ДНР» сообщили, кого отправят под медицинское наблюдение

В «ДНР» под медицинское наблюдение отправят всех, «кто прибыл из стран, где регистрируются случаи нового коронавируса». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба «министерства молодежи, спорта и туризма ДНР».

«За лицами, прибывшими из стран, где регистрируются случаи заболеваний инфекцией, вызванной СOVID-2019, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в «ЛНР» сообщили, кого отправят на карантин с целью недопущения завоза и распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине введут ограничения на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

5 марта в одну из больниц Константиновки (Донецкая обл.) госпитализировали жительницу Краматорска с симптомами ОРВИ – с подозрением на коронавирус. Женщина накануне вернулась из поездки в Таиланд.

Первый заболевший с подтвержденным диагнозом коронавируса в Украине, житель Черновцов, находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.