RU
Все новости

В «ДНР» сообщили, кого отправят под медицинское наблюдение

06.03.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» под медицинское наблюдение отправят всех, «кто прибыл из стран, где регистрируются случаи нового коронавируса». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба «министерства молодежи, спорта и туризма ДНР».

«За лицами, прибывшими из стран, где регистрируются случаи заболеваний инфекцией, вызванной СOVID-2019, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в «ЛНР» сообщили, кого отправят на карантин с целью недопущения завоза и распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине введут ограничения на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

5 марта в одну из больниц Константиновки (Донецкая обл.) госпитализировали жительницу Краматорска с симптомами ОРВИ – с подозрением на коронавирус. Женщина накануне вернулась из поездки в Таиланд.

Первый заболевший с подтвержденным диагнозом коронавируса в Украине, житель Черновцов, находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк