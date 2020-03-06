ДТП на Донетчине: Из разбитого авто вырезали двух несовершеннолетних

В ДТП в Краматорске получили травмы двое несовершеннолетних. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач.

«Вчера, 5 марта, в 21:51 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Элеваторная. На месте происшествия полицейские установили, что 18-летний водитель автомобиля "Skoda Oktavia" двигался по ул. Элеваторная, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонную опору ЛЭП. В результате аварии двух 17-летних ребят, которые были пассажирами автомобиля, зажало в салоне из-за деформации кузова. Чтобы их извлечь, на месте применялась специальная техника, с помощью которой распилили машину и освободили пострадавших», – рассказали в полиции.

Всех участников ДТП доставили в больницу.

По факту начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».