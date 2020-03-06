Бабушек «отрабатывать» жалко: На Донетчине начались рейды по торговцам первоцветами (Фото)

На территории города-курорта Славянска и близлежащих поселков (Донецкая обл.) с 4 марта по 1 июня проводится операция «Первоцвет-2020» – в период массового сбора и продажи дикорастущих весенних растений, занесенных в Красную книгу. Жителям и гостям города напоминают, что сбор, уничтожение и реализация дикорастущих растений, в том числе первоцветов, запрещены законом. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Традиционно всем территориальным инспекциям старт операции «Первоцвет» дает приказ Государственной экологической инспекции Украины. Но в Славянске не стали дожидаться приказа, проверки начали раньше – на основании решения исполкома.

Совместные рейды на рынках и в местах стихийной торговли города проводят инспекторы экологической службы и полиция. «Также работает полиция на трассе – на путях передвижения автотранспорта. Нарушение – если у кого-то в машине увидят букетик», – отметила начальница городского отдела экологии Лариса Соловей.

Нарушителям закона грозит штраф и конфискация – за первоцветы, которые не занесены в Красную Книгу, и плюс компенсация за причиненный природе ущерб – в случае «краснокнижных» растений. «Например, мужчина торгует пролесками на одной из улиц города. Пролески – первоцветы, но они не "краснокнижные". Согласно ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это уничтожение. Штраф за уничтожение для граждан составляет от 340 до 510 грн, для должностных лиц – от 510 до 850 грн. Кроме штрафа еще предусмотрена конфискация. А если это "краснокнижные" растения, начисляется компенсация за изъятие из природного мира. Подсчитывается ущерб, и за каждый цветочек придется заплатить от 49 до 62 грн (в зависимости от вида)», – рассказала Соловей.

«Если же нарушение зафиксировано на территории природно-заповедного фонда – штрафные санкции вообще от 1700 до 3655 грн с конфискацией. За торговлю предусмотрен штраф от 510 до 1700 грн», – дополнила она.

«Но когда продают эти цветы местные бабушки и дедушки, даже жалко "работать" по ним, они же не от хорошей жизни это делают», – поделилась Лариса Соловей.

Начальница горотдела экологии отметила, что на территории города и района из занесенных в Красную Книгу произрастают ландыш, тюльпан рябчик и желтый тюльпан дубравный. «Эти тюльпаны цветут ближе к маю, когда ландыш уже отходит. Этой весной, в связи с теплой погодой, возможно, и в апреле они "вылезут". Не знаю, есть ли у нас сон-трава, но я ее не видела. А вот подснежника белоснежного и белоцвета весеннего у нас нет. Шафрана у нас тоже нет. Это все растет в Закарпатье», – пояснила Лариса Соловей.

До 2014 года большими партиями первоцветы незаконно доставлялись из Крыма. «Тогда работала линейная железнодорожная полиция. Они проводили отработку поездов. Были уголовные дела, когда целыми контейнерами везли подснежник, фиалки. А сейчас, когда с Крыма не везут, подснежники могут к нам завозить с западной Украины. Сейчас там, насколько я вижу по фотографиям, все белое от цветения», – говорит эколог.

Как рассказала «Донецким новостям» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, с целью предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным сбором, перевозкой и реализацией редких растений, полицейские будут проводить регулярные рейды на рынках и прилегающих к ним территориях, других местах торговли, в том числе стихийных.

«Особое внимание будет уделяться выявлению путей поступления редких растений в места реализации, а также граждан, торгующих или перевозящих растения, для привлечения их к ответственности. По нелегальному сбору и продаже первоцветов все незаконно добытое у граждан будут конфисковать, а на самих нарушителей, согласно Кодексу об административных правонарушениях, будут составлены протоколы – ст. 88-1. В прошлом году полицейские составили 3 протокола по данной статье», – прокомментировала Тюрина.

В этом году из-за теплой зимы первоцветы стали появляться раньше обычного. Сейчас природа продолжает пробуждаться и все больше весенних цветов можно встретить в лесах вблизи Славянска, городских парках и скверах, на территории Регионального ландшафтного парка «Славянский курорт». Их можно заметить даже на клумбах у подъездов домов, на домашних участках и на дачах. Самые распространенные и самые первые – пролески, весенний чистяк, гусиный лук желтый.