Можно добраться в Польшу без пересадок: В Счастье открыли обновленную автобусную станцию (Фото)

С прифронтового Счастья (Луганская обл.) теперь можно добраться в Польшу без пересадок. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

5 марта открылась обновленная автобусная станция ​​в городе Счастье, с которой ежедневно будут осуществляться 90 отправлений в различных направлениях на подконтрольной части Луганщины, а также в Харьков и Польшу (международный транзитный рейс).

Как отметили в пресс-службе, совместными усилиями Луганской облгосадминистрации, органов местного самоуправления и ООО «Региональное управление автобусных станций» отремонтировано здание автостанции, установлено необходимое оборудование для продажи билетов, набран персонал.

«На Луганщине более 7,6 тыс. объектов, поврежденных и разрушенных в результате боевых действий. Общая сумма ущерба – 9 млрд грн. Наибольшие потери понесли Станично-Луганский и Попаснянский районы. В частности, прифронтовой г. Счастье. Восстановление автостанции и сообщения именно с этим городом было для нас принципиальным вопросом», – сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.