80 млрд грн пойдет на строительство дорог в этом году, – президент Зеленский

В Украине ускорят темпы строительства дорог, за текущий год власть ставит цель построить 4 тыс. км дорог, а за 4 года – отстроить все главные дороги в Украине. Об этом сегодня, 6 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Полтавской области, передает корреспондент «Донецких новостей».

«4 тыс. км дорог в этом году – мы обязательно построим в Украине. 4 тыс. км – это в 8-10 раз больше, чем это было до этого. Только за 1 год – почти в 10 раз больше», – подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, инфраструктурно Украина много лет проиграла другим странам и «нормальным человеческим условиям».

«Сейчас мы хотим за 4 года построить дороги в Украине, у нас амбициозная задача. Строим сразу во всех областях. Но тут есть проблема: важно, чтобы местная власть, местный бизнес и местные промышленники тоже хотели строить дороги, чтобы они не ждали этого только от государства. Наша задача – соединить всю страну, построить главные дороги. Мы потратим на дороги в этом году около 80 млрд грн», – сказал глава государства.

Президент добавил, что из госбюджета будут стараться оказывать помощь местным органам власти по тем объектам, которые действительно важны для регионов и на местах для их ремонта или строительства не хватит ресурсов.

«От "Нефтегаза" часть будем в регионы отдавать на инфраструктуру. Где сможем – будем помогать местным бюджетам», – пообещал Зеленский.