Двое в больнице: На Донетчине произошло ДТП с пострадавшими

В Доброполье (Донецкая обл.) столкнулись два автомобиля – УАЗ 3909 и ВАЗ 2111. Водитель УАЗа и его пассажир доставлены в травматологическое отделение Добропольской горбольницы. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера (5 марта, – ред.), в 13:40 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло ДТП с пострадавшими. Прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы предварительно установили, что виновником аварии является 37-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111, который нарушил Правила дорожного движения и выехал на главную дорогу, не предоставив преимущество в движении транспортному средству УАЗ 3909. Водитель УАЗа не успел затормозить и произошло столкновение. От удара УАЗ развернуло и он врезался в железобетонную опору моста», – рассказали в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получил 39-летний водитель УАЗ 3909 и его 45-летний пассажир. Пострадавшие находятся в городской больнице Доброполья. Водитель другого автомобиля не пострадал.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: пресс-служба Добропольского отдела полиции