Премьер-министр назвал первоочередные шаги для поддержки промышленности в Украине

Первоочередные меры для улучшения ситуации в промышленности Украины – это коммуникация с бизнесом, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере. Об этом сегодня, 6 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают «Донецкие новости».

Глава правительства отметил важность, прежде всего, установления коммуникации с бизнесом: «Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса – что для них нужно. А это, на самом деле, порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству, парламенту, чтобы бизнес мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Поэтому первый шаг – это откровенный разговор с бизнесом. Мы договорились, что мы не проводим реформы без тех, для кого мы это делаем», – заявил Шмыгаль.

Для развития экспортного потенциала необходима работа на внешних рынках, убежден глава правительства. «Сегодня Украина – едва ли не единственная страна в мире, которая не занималась до этого времени лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках, – они сами ищут для себя сбыт. Мы единственные в мире, кто не лоббировал своих производителей», – отметил премьер.

Третьим шагом поддержки промышленности Шмыгаль назвал создание соответствующих условий для бизнеса с точки зрения налогов и занятости.

«Это общие фразы сегодня, но третье условие вытекает из первого – то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей, – так и будем работать, это будет безотлагательно», – заключил глава правительства.