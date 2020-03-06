В зоне ООС подорвалась БМП: Один военный погиб, трое пострадали

Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское (Луганская обл.) БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате подрыва БМП 1 военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще 3-е украинских военных получили минно-взрывные травмы.

Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.