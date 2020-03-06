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Франция выделит 33 млн евро для решения проблем с водоснабжением Луганщины, – Гайдай

06.03.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Франция предоставит 33 млн евро для решения проблем с водоснабжением Луганщины. Об этом сегодня, 6 марта, во время встречи с координатором системы ООН в Украине, координатором по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Уже на следующей неделе мы отправляемся во Францию ​​для подписания соответствующих соглашений. Деньги будут направлены на модернизацию системы водоснабжения области», – заявил Сергей Гайдай.

Он отметил, что из-за устаревшей инфраструктуры водоснабжения населенных пунктов потери воды достигают 30%. Средства, которые должны предоставить французы, помогут исправить ситуацию.

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