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В «Л-ДНР» готовят масштабные учения с использованием артиллерии

06.03.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса идет подготовка незаконных вооруженных формирований (НВФ) к проведению «командно-штабных» учений. Об этом сегодня, 6 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о повышении российско-оккупационным командованием интенсивности боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Праута.

В частности, по данным ГУР, на полигонах неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях идет подготовка к проведению ряда «командно-штабных» учений, в ходе которых спланированы, в том числе, тренировки по управлению огнем артиллерии, занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

«Основное внимание будет уделяться слаженности боевых подразделений и отработке тактических нормативов», – добавил Праута.

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