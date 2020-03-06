В правительстве Украины рассказали об индексации пенсий

В правительстве Украины будут работать над изменениями в бюджет для того, чтобы выполнить социальные обязательства, в частности, индексировать пенсии. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «УНН».

«Что касается пересмотра бюджета. Работаем сегодня, работаем завтра. Смотрим на возможности бюджета и, конечно же, безотлагательно, как только будем готовы, вынесем это на рассмотрение и будем предлагать изменения в бюджете для того, чтобы выполнить социальные обязательства», – сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос, готово ли правительство подать изменения в бюджет, чтобы произошла индексация пенсий.

Напомним, в Украине еще не провели индексацию пенсий. Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.