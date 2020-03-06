Весенний график: На КПВВ «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) с 1 марта увеличилось время работы электрокаров. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

«С 1 марта 2020 года, в связи с переходом КПВВ на линии разграничения на весенний график работы, гуманитарная миссия "Пролиска" увеличила время работы электрокаров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в весеннее время электрокары будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00 часов.

В гуманитарной миссии напомнили о категориях населения, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:

люди с инвалидностью;

немобильные люди (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные и пожилые люди старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого (родственника или опекуна).

«Сопровождение на электрокарах осуществляется бесплатно», – уточняется в сообщении.

Напомним, с 27 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.