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Весенний график: На КПВВ «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров

06.03.20 17:25
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»
Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) с 1 марта увеличилось время работы электрокаров. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

«С 1 марта 2020 года, в связи с переходом КПВВ на линии разграничения на весенний график работы, гуманитарная миссия "Пролиска" увеличила время работы электрокаров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в весеннее время электрокары будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00 часов.

В гуманитарной миссии напомнили о категориях населения, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:

  • люди с инвалидностью;
  • немобильные люди (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные и пожилые люди старше 75-ти лет;
  • беременные женщины;
  • малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого (родственника или опекуна).

«Сопровождение на электрокарах осуществляется бесплатно», – уточняется в сообщении.

Напомним, с 27 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.

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