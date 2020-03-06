Коронавирус в Украине: Эксперт рассказал, как себя обезопасить

В Украине в ближайшее время введут ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Однако, по мнению политолога Владимира Золотарева, главное не допустить панических настроений и придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции, передает «Слово і Діло».

Как считает Золотарев, многое зависит от самих людей, их осознания и готовности следовать рекомендациям по профилактике вируса. Он обратил внимание, что какой-то чрезвычайной угрозы коронавирус не несет. Он отметил, что, судя по данным смертности, поводов для истерии нет.

Однако, политолог прогнозирует, что определенное волнение в обществе все равно будет и никто не сможет повлиять на это. Во-первых, слишком нагнетают ситуацию СМИ. Во-вторых, есть природные процессы, когда участие власти уже мало что способно изменить. «Президент Украины или кто-либо ничего в этом смысле сделать не может», – считает он.

Золотарев положительно оценил введение ограничительных мер. Однако, он убежден, что те, кто паникуют все равно будут паниковать, а действенное практическое значение может иметь только разработка вакцины.

«Карантин, закрытие школ, садиков, отмена массовых мероприятий – это нужные меры. Однако, если человек сознательный, то и сам не пойдет на массовые мероприятия. Каждый должен думать о своем здоровье. Может и не обязательно запрещать. Реально, единственное, чем может помочь правительство – ускорить разработку вакцины», – выразил мнение эксперт.

Он обратил внимание, что в США уже начали проводить тестирование. Также он добавил, что возможно с наступлением теплой погоды ситуация утихнет.

Эксперт пояснил, что коронавирус в отличии от других заболеваний довольно слабый. Например, корь по уровню заражения и распространения гораздо быстрее и опаснее, а истребить ее очень трудно. Он обозначил, что главная опасность короновируса в том, что эта инфекция мутирует, в отличии от той же кори.

«Однако, это не значит, что нам всем грозит эпидемия и нужно паниковать. СМИ конечно нагнетают ситуацию. Хотя от осложнений гриппа по статистике умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса. Но почему-то никакой паники нет», – подчеркнул политолог.

По его мнению, в этом вопросе Украине есть чему поучиться у США, где, например, в обычном супермаркете можно приобрести вакцину от текущего штамма гриппа и самому сделать укол.

Эксперт отметил, что для украинцев сейчас главное не впадать в панику, вести себя разумно. Например, так называемый «свиной грипп» был очень опасен, но информационно все прошло более спокойно.

Следует напомнить основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции:

регулярно мойте руки;

соблюдайте правила респираторной гигиены;

соблюдайте дистанцию в общественных местах;

по возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот;

при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью;

в качестве общей меры предосторожности соблюдайте обычные правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо и птица или другие продукты животного происхождения;

не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения.

Ранее сообщалось, что с 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в связи с предотвращением распространения коронавируса.