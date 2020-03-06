На КПВВ «Новотроицкое» мужчина хотел подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался предложить взятку в 500 руб. пограничникам за за ускоренное оформление и беспрепятственный пропуск его через линию разграничения. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Гражданин предложил пограничнику из состава Объединенных сил взятку в валюте страны-агрессора. Двигался 35-летний взяткодатель через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Уукраины за рулем автомобиля, и в ходе осуществления контроля въезда/выезда предпринял попытку предоставления неправомерной выгоды пограничнику в размере 500 рублей РФ за ускоренное оформление и беспрепятственный пропуск его через линию разграничения. Военнослужащий ответил отказом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что факт пресечения попытки предложения взятки были задокументирован на видеорегистратор.

Мужчина вместе с его деньгами был передан представителям полиции. «Также, в Нацполицию пограничниками было направлено письменное уведомление о прекращении уголовного правонарушения по ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошлый месяц граждане, которые направлялись через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и «Гнутово» (Донецкая обл.), 15 раз предлагали пограничникам из состава Объединенных сил взятки. Они получали отказы и заканчивали путешествие в отделении полиции.