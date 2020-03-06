На 400 тысяч: На Донетчине изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя

Правоохранители Славянска (Донецкая обл.) изъяли фальсифицированного алкоголя на сумму почти 400 тыс. грн. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что на складе одного из местных магазинов обнаружены и изъяты 1 980 бутылок с алкоголем с признаками подделки марок акцизного налога. Открыто уголовное производство.

«Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о хранении фальсифицированного алкоголя. Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры по решению суда полицейские провели обысковые мероприятия, во время которых обнаружили и изъяли более 3 740 л ликеро-водочной продукции и 104 пластиковые емкости и 36 канистр со спиртом. Владельцем помещений, где хранился алкоголь, является местное предприятие», – рассказали в полиции.

По факту начаты уголовные производства по ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов).