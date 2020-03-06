Воровали деньги с банковских карт: На Луганщине СБУ разоблачила участников банды (Фото)

В Луганской области Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой похищали деньги с банковских счетов граждан, проживающих в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники подразделения кибербезопасности СБУ, двое жителей Северодонецка незаконно получали персональные данные проживающих в регионе граждан, доступ к их банковским карточкам и системе веб-банкинга.

Злоумышленники выбирали в качестве «жертвы» преимущественно молодежь и подростков: они входили в доверие и обещали вознаграждение за использование их банковских счетов, якобы, для операций по переводу средств за границу. На самом деле участники группировки забирали деньги граждан или оформляли на их имя онлайн кредиты.

«В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины оперативники спецслужбы провели обыски по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли телефоны, банковские карты, компьютерную технику, которые злоумышленники использовали в противоправной деятельности», – сказано в сообщении.

По оперативной информации спецслужбы, фигуранты дела поддерживают постоянную связь с объявленным в розыск участником незаконного вооруженного формирования «2 АК ЛНР», который является родственником одного из них.

«Сейчас проверяются данные о причастности участника НВФ к деятельности злоумышленников и получения им части похищенных средств. Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 3 ст. 190 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.