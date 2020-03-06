Украинские военные на Донбассе устроили цветочный флешмоб для женщин (Фото)

Сегодня, 6 марта, накануне Международного женского дня, военнослужащие оперативно-тактической группировки «Север» Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях устроили предпраздничный флешмоб.

Как сообщается на странице ОТГ «Север» в Facebook, на Луганщине акция прошла в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Станице Луганской, на Донетчине – в Торецке и Бахмуте.

Проcто на улице можно было увидеть людей в форме, которые подходили к представительницам прекрасного пола и дарили цветы, улыбки и теплые слова поздравлений.

«Мероприятие провели, чтобы показать, что военные могут не только защищать гражданское население от вооруженной агрессии российско-оккупационных войск, но и создавать приятные моменты для простых жителей», – отмечают организаторы флешмоба.

Женщины, которые получили поздравления, не скрывали своего удивления. По их словам, такая акция прошла впервые, но хотели бы получать цветы от военных как можно чаще: «Настроение сразу улучшается!».

Военные говорят, что с удовольствием приняли участие в мероприятии и выполнили приятную миссию, поздравив женщин.