В Нидерландах развертывается информационная кампания с обвинительным уклоном в адрес России в связи с предстоящим процессом по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

Захарова считает, что власти страны пытаются надавить на окружной суд Гааги, а набирающая обороты кампания проходит «не в последнюю очередь с подачи властей страны».

«Это такой уже фирменный стиль, когда идут вбросы со ссылкой на мифические неопровержимые доказательства, данные свидетелей, которые засекречены, ссылки на источники, которые не могут быть открыты. В последние дни перед слушаниями все это запущено, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию. Может быть, в том числе, и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт, не допустить никакого отклонения от намеченного шесть лет назад курса», – добавила она.

Все это Захарова квалифицирует «как грубую попытку давления на суд».

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.