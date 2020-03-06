В «ДНР» единственным «государственным» языком сделали русский. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба «народного совета».

Как утверждают в «ДНР», «парламентарии» рассмотрели изменения в «статью» 10 «конституции», которые были предложены «главой ДНР» Денисом Пушилиным.

«В настоящее время государственными языками в ДНР являются русский и украинский. Однако применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время... В современных реалиях при установлении статуса государственного языка ДНР необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и Российской Федерацией», – заявил представитель «главы ДНР» в «народном совете» Алексей Сухинин.

«Исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования», – уверяет Сухинин.

«Депутаты» приняли «законопроект» в 2-х чтениях. «Далее закон "о внесении изменения в статью 10 конституции ДНР" будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу после опубликования», – утверждают в «ДНР».